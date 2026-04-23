Могли погибнуть 80 горняков: на шахте «Листвяжная» снова нашли опасные нарушения

Сибирское управление Ростехнадзора с 16 по 22 апреля вынесло шесть решений о приостановке работ на угольных шахтах Кузбасса, пишет VSE42.Ru . По словам представителя ведомства Андрея Виля, эти меры сохранили жизнь и здоровье порядка 80 человек, которые могли пострадать при потенциальных авариях, связанных со взрывами пыле-метановоздушной смеси.

В списке остановленных предприятий оказались шахта «Листвяжная», шахта «Ерунаковская-VIII», шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», шахта «Юбилейная», шахта имени А. Д. Рубана и шахта «Талдинская-Западная-2». Андрей Виль в своих социальных сетях обратил особое внимание на характер нарушений на «Листвяжной», сопроводив пост риторическим вопросом: «У администрации предприятия память не отшибло?»

На «Листвяжной» зафиксировали сразу несколько критических нарушений. Среди них — возгорание по почве выработки у рештачного става лавного конвейера, невыполнение требований проектных решений по дегазации угольного пласта, а также отсутствие контроля параметров газовоздушной смеси в дегазационных участковых газопроводах. Решением Ростехнадзора выемка угля в лаве № 823 приостановлена на 90 суток.

В шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское» ситуация также оказалась напряженной. Там произошло задымление горной выработки. В результате все работы на шахте, за исключением мероприятий по жизнеобеспечению, приостановлены на 10 суток.

За одну неделю ведомство остановило шесть предприятий, спасло от потенциальной гибели около 80 человек и отправило на длительный простой одну из самых известных шахт региона. «Листвяжная», где нарушения нашли вновь, заплатит за халатность тремя месяцами простоя. Остальным пяти предприятиям придется доказывать свою безопасность чуть меньше — но тоже с инспекторами Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что горнорабочий чудом выжил под завалами после гибели девяти коллег.