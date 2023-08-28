В «Синергии» провели опрос об отношении россиян к появлению нового предмета семьеведения

«Внедрение этого предмета в школьную программу усилит воспитательную составляющую образовательного процесса, а в долгосрочной перспективе может способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Подрастающее поколение должно осознавать, что крепкая семья - это залог личного счастья и общественного благополучия», - сказал ректор «Синергии» Артем Васильев

Согласно данным исследования 34% респондентов нейтрально относятся к появлению такого предмета. 19% опрашиваемых – негативно.

Россиянам было предложено высказать мнение, с какой целью в школах вводится предмет «семьеведение». 37% респондентов уверены, что обучение направлено на внедрение традиционных ценностей. Школьники должны привыкать, что в семье есть разделение обязанностей. Понимать, что особенно важно ответственно относиться к воспитанию собственных детей в будущем.

32% респондентов считают, что после прохождения программы курса учащиеся будут более сексуально грамотными. 20% респондентов считают, что предмет ориентирован на пропаганду вступления в брак. 11% россиян считают, что дети получат базовые психологические знания.

На вопрос, с какого класса лучше начинать обучать детей новому предмету, россияне ответили так: с 10 класса - 63%, с 5 класса – 25%, с 1 класса - 12%.

«Такой предмет, как «Семьеведение», может научить школьников правильно выстраивать межличностные отношения, подготовить их к семейной жизни и оградить от чуждых нашему менталитету псевдоценностей», - высказал мнение ректор «Синергии» Артем Васильев

Зампред Татьяна Буцкая ранее рассказала, как комитет разрабатывает программу для данного курса. Она отметила, что сейчас неясно, кто именно должен преподавать предмет. Но понятно, что учитель должен быть авторитетом для ребят. Участники опроса считают, что вести урок должны: психологи (53%), сексологи (26%), учителя истории (15%), священнослужители (6%).

Зампред Татьяна Буцкая отметила, что на данный момент не решено, какой формат подойдет для уроков. Участники опроса считают, что предмет «семьеведение» может быть отдельной дисциплиной. Так решило 44%. 23% уверены, что его лучше объединить с другим предметом. Остальные затруднились ответить.