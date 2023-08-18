Зампред Татьяна Буцкая: Уроки по «семьеведению» будут проходить в интересном формате

Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая проинформировала, что рабочая группа Государственной думы занимается разработкой основ урока по «семьеведению», пишет агентство «РИА Новости».

«Я хочу несколько слов сказать про семьеведение - это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, у нас есть даже отдельная рабочая группа», - рассказала Татьяна Буцкая в ходе круглого стола в Общественной палате РФ

Зампред Татьяна Буцкая рассказала, что первоочередные задачи для комиссии – это определить, кто будет иметь право проводить подобные уроки, какая литература поможет педагогам и ученикам в освоении предмета, и какой формат уроков лучше выбрать.

Татьяна Буцкая отметила, что кроме профессиональных навыков педагогов, необходимо учитывать и социальный статус. Дети быстро узнают все подробности личной жизни учителя, поэтому важно, чтобы уроки проводил авторитетный человек с достойной репутацией.

В настоящее время появились первые проблемы. В фильмах есть много примеров, где отец выступает примером для подражания. А вот найти такой прототип в художественной литературе пока не получилось.

Зампред Татьяна Буцкая также отметила, что уроки должны проходить в интересном формате в школе. Дома дети могут выполнять интересные задания и обращаться за помощью к родителям. Пересмотр архивных семейных фото и составление родословного древа только укрепит взаимоотношения между детьми и их родителями.