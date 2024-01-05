В Сочи горит складское помещение

В Сочи на улице Тимирязева горит складское помещение, сообщает агентство «РИА Новости» . На месте возгорания работает пять единиц техники и 16 спасателей.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. К ликвидации возгорания спасатели приступили в 13.52. На данный момент нет информации, что стало причиной пожара. Не сообщается и тот факт, есть ли пострадавшие.

«В 13.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 100 м2», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее мы сообщали, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух девочек в пожаре в Богородском округе Подмосковья. Подростки 13 и 14 лет погибли в доме, где остались ночевать у бабушки с дедушкой. Очевидцы заметили, что дом горит и обратились к пожарным. Понадобилось 18 человек, чтобы ликвидировать возгорание. Огонь быстро распространился по всему участку жилого помещения. Причины устанавливают.

Сотрудники МЧС призывают россиян особенно быть бдительными в период новогодних праздников. Часто причиной возгорания становятся неисправные гирлянды.