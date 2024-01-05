Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели двух девочек в пожаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух девочек в пожаре в Богородском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание случилось накануне ночью в частном доме в СНТ «Лесное-2». По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнеопасными предметами.

В пресс-службе областного главка МЧС, в свою очередь, уточнили, что дети ночевали с дедушкой. Ночью пожилой мужчина обнаружил, что отопительный прибор садового дома неисправен. Он попытался отремонтировать его своими силами, однако произошла вспышка газо-воздушной смеси, которая и стала причиной пожара.

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническая.

Ранее сообщалось, что о пожаре в садовом доме в Богородском округе спасателям сообщили очевидцы. Площадь возгорания составила сорок восемь квадратных метров — постройка была полностью охвачена огнем.