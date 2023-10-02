В Ставропольском крае произошло тройное ДТП: четверо погибших

1 октября в Ставропольском крае погибло четыре человека. Они стали участниками ДТП, сообщает newstracker.ru .

В Минераловодском округе произошло ДТП. После этого в один из легковых автомобилей, который уже стал участником ДТП, въехала машина «Лада Грант».

Автомобиль марки «Лада Грант» отбросило на встречную полосу, в результате чего образовалось еще одно ДТП. Машина врезалась в грузовик «MAN».

В автомобиле «Лада Грант» находилось три пассажира. Они погибли. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают их личности. Также погиб водитель. Таким образом, в ДТП зафиксировано четверо погибших.

В Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что в воскресенье, 1 октября, произошло еще одно ДТП. Водитель автомобиля марки «Chevrolet Cruze» не уступил дорогу «Volkswagen». Пассажирка из Volkswagen госпитализирована с травмами головы.

Выяснилось, что водитель Chevrolet за последние два года нарушал правила ПДД 360 раз. Именно столько раз ему выписывали штраф. Известно, что 350 раз он превысил скоростные ограничения.