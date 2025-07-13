Есть пострадавшие: ПВО за ночь перехватили над четырьмя регионами РФ 36 беспилотников

В ночь на 13 июля противник намеревался атаковать территорию России при помощи беспилотников самолетного типа. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены украинские дроны, сообщил телеграм-канал минобороны РФ. Большую часть — 26 дронов — устранили над территорией Белгородской области.

По информации ведомства, всего было уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбили над территориями четырех российских регионов. Кроме Белгородской, противник пытался атаковать Воронежскую (четыре БПЛА), Липецкую (три БПЛА) и Нижегородскую области (три БПЛА).

Главы регионов в телеграм-каналах сообщали об оперативной обстановки в областях и последствиях атаки. Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что в результате ночной атаки никто из жителей региона не пострадал. Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об отмене тревоги в 04:43. Губернатор Белгородской области рассказал о разрушении частного дома. Ранения получили два жителя села. Супругам понадобилась медицинская помощь в больнице.

«За вчерашний день противник увеличил атаки на Белгородское приграничье — город Белгород, Шебекино, где особенно достается микрорайону Титовка», — написал губернатор Гладков.

При обнаружении обломков БПЛА граждан призывают проявлять бдительность: не стоит приближаться к объекту и прикасаться. Рекомендовано сообщить об инциденте сотрудникам специализированных служб. При объявлении опасности стоит занять наиболее безопасное положение в зависимости от местоположения.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили удары 33 беспилотников в восьми регионах РФ.