В Таиланде на рисовом поле от удара молнии на глазах отца погиб фермер

В таиландской провинции от удара молнии на глазах своего отца погиб 44-летний фермер, сообщило издание The Thaiger.

По данным издания, отец погибшего стал очевидцем трагедии. По его словам, раздался громовой удар. Он увидел, как сын в бессознательном состоянии упал на землю. Мужчина пытался оказать ему помощь. На место происшествия прибыли медики. Специалисты констатировали смерть.

По информации издания, трагедия произошла на рисовом поле. Молния попала в момент, когда фермер собирал листья плодового дерева лимы. Из них семья планировала приготовить ужин. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. К этому времени тело было прикрыто листьями каффирового лаймового дерева. Следы от ожогов подтвердили предположение, что причиной смерти стал удар молнии.

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