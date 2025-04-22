Экс-замначальника тюменского УБОП скончался в Таиланде

Бывший заместитель начальника тюменского управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Григорий Шаров умер в больнице Бангкока, пишет URA.RU, ссылаясь на комментарий депутата тюменской облдумы Роман Чуйко.

В прошлом высокопоставленный борец с преступностью из Тюмени Григорий Шаров пережил во время отдыха в Таиланде инсульт. Его не рисковали перевозить в Россию, опасаясь, что станет хуже. Максимум, куда его перемещали: из одной больницы в другую. Последний раз россиянин пробыл в медучреждении Бангкока. 22 апреля стало известно, что несмотря на помощь врачей, Шаров скончался.

«Ему стало хуже. Мы занимаемся вопросом доставки тела в Тюмень, прорабатываем этот вопрос со страховыми и правительством области», — рассказал агентству Чуйко.

Ранее сообщалось, что в Таиланде туристы из России поругались с местным жителем. Буйный мужчина поплатился за конфликт своей работой.