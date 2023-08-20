В Тайване сообщили о нарушении воздушного и водного пространства со стороны армии КНР

В Минобороны Тайваня сообщили, что на протяжении последних суток к территории острова приближались китайские самолеты и вертолеты в количестве 45 единиц, а также корабли Народно-освободительной армии Китая в количестве девяти штук, пишет агентство «РИА Новости».

«Двадцать семь воздушных судов (девять SU-30, 12 истребителей J-10, четыре истребителя J-11, один транспортный самолет Y-9 и один многоцелевой вертолет Z-9) пересекли срединную линию Тайваньского пролива», - на странице в социально сети сообщили в Минобороны Тайваня

Отмечается, что самолеты, корабли и вертолеты Китая нарушили срединную линию Тайваньского пролива. Техника находилась в зоне опознавания ПВО Тайваня.

В свою очередь в Минобороны Тайваня отреагировали на ситуацию: для мониторинга ситуации был направлен патруль. Сотрудники должны были проверить морское и воздушное пространство. Кроме того, ракетные комплексы наземного базирования были переведены в боевую готовность.

Ситуация вокруг острова напряженная из-за того, что Китай считает Тайвань своей провинцией и призывает местную власть подчиняться правопорядку КНР. В августе 2022 года Тайвань посетила Нэнси Пелос, которая на тот момент занимала пост спикера палаты представителей США. Штаты активно поддерживают остров и призывают к независимости от КНР.