Новую школу поставили на кадастровый учет в Ленинском округе

В Ленинском округе на территории жилого комплекса «Бутово парк 2» поставили на кадастровый учет школу, рассчитанную на 1,1 тысячи учеников. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

Образовательное учреждение возвела компания ПИК. В нем три этажа, площадь превышает 13,5 тысячи квадратных метров. Школу разделили на учебные, административные и спортивные блоки, в них расположены информационно-библиотечный центр с библиотекой и книгохранилищем, комбинированная мастерская, актовый зал, столовая, спортзалы. Всего в жилом комплексе будет 53 разноэтажных дома, которые объединят в кварталы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.