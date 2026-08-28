Увидеть может каждый: Григорий Лепс передал Лавре редкую икону Сергия Радонежского XIX века

Наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл вручил народному артисту России Григорию Лепсу благодарственную грамоту. Так была отмечена щедрость певца, передавшего обители редкий образ преподобного Сергия Радонежского из своей личной коллекции. Теперь уникальная икона XIX века доступна для всех посетителей духовной академии. О событии проинформировала пресс-служба Лавры, сообщил REGIONS.

Переданный в дар образ является точным списком XIX века с чудотворной иконы 1585 года. Тот первообраз был создан по велению царя Федора Иоанновича на гробовой доске преподобного Сергия. Искусствоведы уже подтвердили: это одна из лучших работ знаменитой лаврской мастерской Ивана Малышева, не имеющая аналогов. Особую ценность иконе придает ее история: в 1848 году, во время эпидемии холеры, образ прославился чудесами и исцелениями.

Фото: [ пресс-служба Троице-Сергиевой лавры ]

Коллекция Григория Лепса насчитывает более 150 старинных икон, но к этому образу певец всегда относился с особым трепетом. На церемонию вручения грамоты артист пришел вместе с семьей. Он признался, что давно думал о том, чтобы передать святыню в надежные руки.

«Со временем ко мне пришло убеждение, что данный образ Преподобного должен храниться в месте, где святой подвизался и возносил свои молитвы к Богу и где покоятся его святые мощи», — поделился Григорий Лепс.

Певец также выразил надежду, что икона будет вдохновлять и утешать всех, кто обратится к ней с искренней молитвой. Владыка Кирилл в ответ провел для гостей экскурсию по Московской духовной академии, рассказал об истории старейшего учебного заведения России и показал, какое место в экспозиции теперь занимает переданная реликвия.

Увидеть икону может каждый желающий. Она размещена в Музее христианского искусства Московской духовной академии. Музей работает ежедневно: по будням с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 17:00, в воскресенье и праздничные дни — с 11:00 до 18:00. Вход свободный для всех паломников и туристов, желающих прикоснуться к истории и молитвенной традиции обители. Это событие стало важным вкладом в сохранение культурного и духовного наследия России. А для самого артиста — еще одним шагом на пути служения тому, что ему дорого.

Ранее диакон Белохвостиков сообщил, что ветхие иконы нужно сжигать.