В Московской области провели голосование за объекты благоустройства

В Подмосковье завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, победу одержали десятки объектов по всему региону: дворы, парки, скверы и набережные, оно было организовано «Единой Россией» и Минстроем РФ. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня, в нем мог принять участие любой желающий старше 14 лет. Принять участие можно было онлайн либо на улицах и в МФЦ, где работали более 4 тыс. волонтеров. Объекты-победители включат в новую народную программу «Единой России».

Так, в Красногорске лидером голосования стал сквер «Красный Мишка», за него проголосовали около 9 тыс. человек (работы начнутся в 2027 году), в Солнечногорске — сквер «Долголетие» в Андреевке. За него проголосовали более 12 тыс. человек. На территории у дома № 21 появятся прогулочные аллеи, скамейки под навесами, клумбы и светодиодное освещение.

«Мы всем поселком ходим гулять с внуками, встречаемся с соседями. Хотелось, чтобы стало уютнее — с ровными дорожками, лавочками, хорошим светом», — поделилась жительница Андреевки Галина Кашина.

В Сергиево-Посадском округе победителем голосования стала территория «Парк на площади Юннатов на Козьей горке». Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов подчеркнул, что голосование позволило жителям напрямую участвовать в развитии городов и поселков. По его словам, за последние пять лет в регионе по народной программе привели в порядок 350 общественных пространств. В 2026 году планируется обновить еще около 70 объектов.

Московская область входит в тройку лидеров среди регионов по качеству городской среды, с 2021 года финансирование программы выросло более чем вдвое.

С народной программой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. Теперь партия собирает предложения людей в новую программу, предложения принимаются по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50, через электронную форму на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.