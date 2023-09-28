В Уфе задержали граждан Узбекистана, которые пытались поджечь охранников ночного клуба
Фото: [Пресс-служба Следственного комитета РБ]
Издание «Mkset» обратилось в региональное МВД, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о поджоге посетителей ночного клуба в ночь с 27 на 28 сентября в Уфе.
В интернет-мессенджерах появилась информация, что поджог совершили мигранты – жители Узбекистана, которые облили двух посетителей ночного клуба бензином и подожгли их. Сначала в МВД заявили, что информация уточнятся. Позже стали появляться подробности.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк проинформировала о задержании на территории аэропорта «Уфы» двух иностранных граждан, которые совершили поджог. В РФ мужчины находились незаконно. Из аэропорта они намеревались поехать в Москву.
Предполагается, что мужчин не пустили в ночной клуб из-за подозрений, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Расстроенные граждане Узбекистана пошли на ближайшую АЗС, набрали в канистру бензин, вернулись и облили охранника.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, проводят экспертизы. В ближайшее время будет определена мера пресечения для задержанных.
Согласно официальным данным, сотрудники и посетители ночного клуба не пострадали. Люди успели отскочить в тот момент, когда мужчины выливали бензин.