В Великом Устюге завершился конкурс фестиваля «Зимородок»

В Великом Устюге собрались Деды Морозы и Снегурочки, которые приехали из 37 городов из разных регионов РФ, чтобы доказать, кто достоин звания лучшего ведущего Нового года.

Все Деды Морозы и Снегурочки, которые прибыли на соревнования, должны были пройти обучение и посетить экскурсии. Потом каждый претендент должен был провести новогодние игры и продемонстрировать авторскую творческую игру. Всего на конкурс фестиваля «Зимородок» прибыло 89 человек. В одной из номинаций победили воронежские представители, сообщает voronezhnews.ru.

«В итоге Татьяна Литвиненко и Никита Чернота стали победителями, обойдя участников из Смоленской области. Среди других соперников были прибывшие из Иркутска, Пятигорска, Северодвинска, Тольятти, Краснодара, Уфы, Волгограда и других городов. Из регионов были представлены Костромская, Нижегородская и другие области» , - сообщает voronezhnews.ru

В Великом Устюге находится резиденция Деда Мороза. Любой желающий может приехать на экскурсию. Возле резиденции, которая напоминает сказочный дворец, находится почта. Дети всей России присылают открытки и новогодние желания. Возле резиденции также расположен музей новогодних игрушек.

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