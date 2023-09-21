В Волгограде состоится первое в России шоу гимнасток на колесе обозрения

В Центральный парк культуры и отдыха Волгограда приглашают всех желающих, кто хочет посмотреть уникальное шоу с участием гимнасток, сообщает novostivolgograda.ru .

На колесе обозрения будут выступать гимнастки. Свои умения продемонстрируют 13 спортсменок. Представление пройдет на высоте восьми метров. Девушки не раз занимали призовые места в различных соревнованиях. Они удивляют своей грациозностью. Шоу состоится вечером, 24 сентября.

Ранее местная спортсменка-подросток спасла мужчину, который оказался за ограждением путепровода. Девушка вместе с юношей обратили внимание на мужчину возле моста и сразу поняли, что ему требуется помощь.

Спортсменка перетащила мужчину за забор, где он уже находился в безопасности. Она использовала прием «захват». В этот же момент к месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, которые дальше разбирались в ситуации.

Ранее семья из Татарстана обратилась за помощью. Родители хотели найти незнакомого мужчину, который оказал им помощь и вовремя доставили ребенка в больницу, что спасло ему жизнь.