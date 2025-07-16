В Волгоградской области намерены упростить начисление стажа для пенсии госслужащим
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Облдума Волгоградской области намерена упростить начисление стажа для пенсии госслужащим, сообщили novostivolgograda со ссылкой на документ.
По информации издания, чиновники вправе выйти на пенсию за выслугу лет. Для этого требуется наличие минимально необходимого стажа госслужбы в год, когда человек намерен оформлять пенсию. Значение имеет суммарная продолжительность замещения должностей госслужбы: до 1 года — в размере 0,1%, до 5 лет — в размере 1%, до 10 лет — 5%. Процент вычитывается от среднемесячного денежного содержания служащего.
По информации издания, в ближайшем времени начисления могут осуществлять с последующим увеличением среднемесячного денежного содержания. Увеличение составит 3%. Специалисты будут учитывать каждый полный год стажа. Значению имеют те годы, которые отсчитываются после набора минимального для выхода на пенсию количества лет.
«НовостиВолгограда.ру» опубликовал скрин документа с правками, предложенными депутатами. В случае одобрения предложения на облдуме он вступит в силу. Документ подписан местными депутатами.
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