В Волгоградской области намерены упростить начисление стажа для пенсии госслужащим

По информации издания, чиновники вправе выйти на пенсию за выслугу лет. Для этого требуется наличие минимально необходимого стажа госслужбы в год, когда человек намерен оформлять пенсию. Значение имеет суммарная продолжительность замещения должностей госслужбы: до 1 года — в размере 0,1%, до 5 лет — в размере 1%, до 10 лет — 5%. Процент вычитывается от среднемесячного денежного содержания служащего.

По информации издания, в ближайшем времени начисления могут осуществлять с последующим увеличением среднемесячного денежного содержания. Увеличение составит 3%. Специалисты будут учитывать каждый полный год стажа. Значению имеют те годы, которые отсчитываются после набора минимального для выхода на пенсию количества лет.

«НовостиВолгограда.ру» опубликовал скрин документа с правками, предложенными депутатами. В случае одобрения предложения на облдуме он вступит в силу. Документ подписан местными депутатами.

Ранее юрист Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как поступать сотрудникам предпенсионного возраста в случае увольнения.