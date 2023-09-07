В Волгоградской области вследствие наезда собственного автомобиля погиб рыбак

Недалеко от станицы Качалинской на берегу реки Быстрая нашли тело рыбака. Его автомобиль был обнаружен рядом в воде, сообщает novostivolgograda.ru .

Следствие предполагает, что произошел несчастный случай. Мужчина приехал на рыбалку. Припарковал автомобиль на склоне, вероятно, забыв поднять ручник. Спустился вниз и начал надувать резиновую лодку. Машина съехала вниз, придавив рыбака. 76-летний житель Иловлинского района погиб. Автомобиль поехал дальше и оказалась в воде. Сотрудники правоохранительных органов будут проверять данную версию, которая пока единственная.

В нынешнем году в регионе произошел еще один инцидент, связанный с рыбаком. Водитель аэролодки наехал на рыбака, что стало причиной его гибели. Оказалось, что у водителя не было навыков вождения и необходимых документов.

Рыбак не заметил приближающийся транспорт, потому что сидел возле лунки спиной. Он погиб от большого количества полученных травм. Водитель не оповещал ведомственные органы, что собирается выезжать. Одним словом, нарушил сразу несколько законов, за что против него возбудили уголовное дело.