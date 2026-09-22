В Подмосковье откроется выставка работ творческих студий соццентра «Коломенский»

В среду, 30 сентября, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроется выставка «Творим радость» — первая городская выставка работ творческих студий «Изобразительное искусство» и «Рукоделие» социального центра «Коломенский». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозицию войдут произведения, выполненные в самых разных техниках: от шерстяной акварели, набивных панно и игрушек из шерсти до керамических изделий и бумажных кукол в технике модульного оригами. Кроме того, гостям продемонстрируют стеклянные тарелки и сосуды, задекорированные точечной росписью, картины группы «Арт-терапия», представят творческие мастер-классы «Набивное панно из шерсти» в технике сухого игольчатого валяния и «Осенние листья» в технике «кофейной» акварели. Узнать другие подробности можно на сайте.

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