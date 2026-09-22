Специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Рузе
Взрывотехники Подмосковья обезвредили боеприпас времен ВОВ в Рузе
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд был найден в Рузском округе местными жителями.
О находке сообщил житель деревни Семенково. Он нашел боеприпас на своем земельном участке, когда проводил работы.
Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 105-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его поместили в специальный контейнер, отвезли на полигон и обезвредили.