Специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Рузе

Взрывотехники Подмосковья обезвредили боеприпас времен ВОВ в Рузе

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Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд был найден в Рузском округе местными жителями.

О находке сообщил житель деревни Семенково. Он нашел боеприпас на своем земельном участке, когда проводил работы.

Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 105-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его поместили в специальный контейнер, отвезли на полигон и обезвредили.

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