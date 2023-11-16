В Воронеже профессор ВУЗа перевела мошенникам два миллиона рублей
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Профессор одного из ВУЗов Воронежа стала жертвой мошенников, сообщает voronezhnews.ru. Женщина добровольно перевела аферистам два миллиона рублей, но собиралась перечислить больше денег. Повезло, что некоторые банки отказали в выдаче кредита.
Сначала мошенники воздействовали на профессора психологически. Ей пришло сообщение в интернет-мессенджере от имени начальника. Преподавателя проинформировали, что кураторы из Москвы намерены проверить ее работу из-за несоблюдения некоторых требований.
Вскоре женщине позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов. Сообщили о попытке снятия денег с ее счета. Рекомендовали срочно открыть кредиты, чтобы деньги были защищены.
Женщина поверила. Она обращалась в разные банки. В некоторых финансовых организациях в оформлении кредита ей отказывали. Профессору удалось собрать два миллиона рублей, которые она перевела мошенникам.
О том, что стала жертвой аферистов, поняла, когда пришла к начальнику. Обсудили сообщение, которое он, конечно, не отправлял. Выяснили про обман с кредитами. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников.