В Воронеже профессор ВУЗа перевела мошенникам два миллиона рублей

Профессор одного из ВУЗов Воронежа стала жертвой мошенников, сообщает voronezhnews.ru . Женщина добровольно перевела аферистам два миллиона рублей, но собиралась перечислить больше денег. Повезло, что некоторые банки отказали в выдаче кредита.

Сначала мошенники воздействовали на профессора психологически. Ей пришло сообщение в интернет-мессенджере от имени начальника. Преподавателя проинформировали, что кураторы из Москвы намерены проверить ее работу из-за несоблюдения некоторых требований.

Вскоре женщине позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов. Сообщили о попытке снятия денег с ее счета. Рекомендовали срочно открыть кредиты, чтобы деньги были защищены.

Женщина поверила. Она обращалась в разные банки. В некоторых финансовых организациях в оформлении кредита ей отказывали. Профессору удалось собрать два миллиона рублей, которые она перевела мошенникам.

О том, что стала жертвой аферистов, поняла, когда пришла к начальнику. Обсудили сообщение, которое он, конечно, не отправлял. Выяснили про обман с кредитами. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников.