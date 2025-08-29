В Забайкалье судили пятерых мужчин за поджог спортклуба в интересах Украины

Пятеро граждан России были признаны виновными в террористическом акте, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление ФСБ по Забайкальскому краю.

По информации ведомства, неизвестные лица связались с гражданином РФ через иностранный мессенджер и предложили совершить террористический акт. Требование выдвигалось в интересах Украины. Фигурант получил инструкции. Неизвестный предлагал ему за материальное вознаграждение поджечь здание спортивного клуба. Мужчина решил выполнять преступное задание вместе с другом, который не отказал ему и не сообщил о намерении сотрудникам правоохранительных органов. Инструкции были переданы через мессенджер.

«Сотрудниками УФСБ также установлены дополнительные связи преступников, причастных к совершению террористических актов на территории Забайкальского края», — указано в сообщении.

По информации ведомства, пожар в спортивном клубе произошел ночью 31 мая 2024 года. Установлено, что подозреваемые собирались также совершить поджог базовой станции и еще одного спортивного клуба. Суд постановил, что фигуранты уголовного дела будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и строгого режима. Наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 8 месяцев и до 13 лет лишения свободы вынесено, но в законную силу еще не вступило.

Ранее россиянка объяснила свой поступок после передачи данных Украине.