«По дурости»: женщина объяснила свой поступок после передачи данных Украине

Жительница Рязани была осуждена на пять лет колонии за передачу информации украинской разведке. В опубликованном видео она заявила, что совершила это «по какой-то дурости». Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в ФСБ РФ.

Рязанка пояснила, что сняла видео, на которое попала российская военная техника, и затем по глупости отправила эти кадры представителям украинских военных структур. По словам женщины, она поддерживала контакт с человеком по имени Слава, который впоследствии оказался агентом украинских спецслужб. Она признала, что совершила ошибку, вступив с ним в общение.

Женщина также сообщила, что украинские агенты интересовались у нее информацией о местном пороховом заводе и нефтеперерабатывающем предприятии. Она осознает свою вину и готова нести ответственность за содеянное.

Ранее суд приговорил крымчанку к 15 годам за шпионаж для ВСУ.