В зале суда прозвучали положительные отзывы о депутате Анненко, которого обвиняют в мошенничестве

В Центральном суде Волгограда проходят слушания по делу, в рамках которого экс-депутат Андрей Анненко и его помощник Сергей Путивко обвинены в попытках мошенничества. Свидетели положительно отзываются о бывшем депутате, но сомнительно относятся к заявителю, сообщает novostivolgograda.ru .

Заявителем выступил юрист Андрей Константинов, который длительное время оказывал услуги семье экс-депутата Анненко. Он подал заявление, что бывший чиновник требовал от него 400 тысяч рублей.

18 января состоится следующее заседание. На прошлой встрече выслушали трех свидетелей. Все отзываются об Анненко положительно. Говорят, что он всегда действовал исключительно в рамках закона, помогал горожанам, не отказывал в помощи ни как депутат, ни как человек.

О юристе свидетель Сергей Полторацкий рассказал, что он очень «любит деньги». Гражданин Константинов присутствовал в зале суда.

«Такая характеристика меня несколько расстроила. С другой стороны, я профессиональный юрист и многодетный отец и не могу работать за бесплатно. Например, я три года вел дела Полторацкого, а именно четыре дела с разным успехом, — пояснил корреспонденту издания «НовостиВолгограда.ру» Андрей Константинов. — Что же касается конкретно дела Анненко, я уже дал показания, и мне интересно, чем закончится процесс»

Ранее мы сообщали, что представители служб ЖКХ в Санкт-Петербурге подали в суд на сеть пивных баров «Толстый фраер», которыми владеет народный артист РФ Александр Розенбаум.