Розенбауму придется ответить перед судом за коммунальные долги

Представители служб ЖКХ в Санкт-Петербурге подали в суд на сеть пивных баров «Толстый фраер» народного артиста РФ Александра Розенбаума, причиной этого стали большие долги за вывоз отходов и электричество. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что сеть была основана певцом более 20 лет назад, бизнес развивается хорошо.

Добавляется, что бизнес Розенбаума задолжал около 400 тыс. рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за два года.

Уточняется, что также Розенбауму придется погасить долг за электроэнергию в размере 84 тыс. рублей.