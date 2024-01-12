Розенбауму придется ответить перед судом за коммунальные долги
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Представители служб ЖКХ в Санкт-Петербурге подали в суд на сеть пивных баров «Толстый фраер» народного артиста РФ Александра Розенбаума, причиной этого стали большие долги за вывоз отходов и электричество. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что сеть была основана певцом более 20 лет назад, бизнес развивается хорошо.
Добавляется, что бизнес Розенбаума задолжал около 400 тыс. рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за два года.
Уточняется, что также Розенбауму придется погасить долг за электроэнергию в размере 84 тыс. рублей.