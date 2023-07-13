В Запорожской области активно проходит подготовка к выборам

Председатель избирательной комиссии Галина Катющенко в четверг, 13 июля, рассказала о подготовке к выборам в Запорожской области, которые запланированы на сентябрь 2023 года, пишет ТАСС .

В сентябре 2023 года в новых регионах впервые пройдут выборы. На территории Запорожской области создали 606 участков, которые будут работать в день единого голосования. Члены комиссии проводят заседания. На данный момент по организации выборов выполнены все пункты, которые были запланированы к этому времени.

С 26 июля партиям официально разрешать выдвигать свои кандидатуры и составлять списки. Для своего региона жители Запорожской области выберут 40 депутатов. Также предстоит выбор депутатов для муниципальных образований.