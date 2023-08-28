В знак протеста против выселения из аварийного дома мужчина из ЯНАО открыл стрельбу

Вблизи Ноябрьска житель открыл стрельбу по судебным приставам и поджог собственный автомобиль, чтобы не позволить сотрудникам выселить его из аварийного дома, сообщает muksun.fm .

Марат Сайткулов – единственный жилец многоэтажного дома, который решил остаться в аварийном помещении. Остальные соседи покинули здание. Судебные приставы должны были принудительно выселить мужчину. Они приехали к квартире, но жилец вел себя агрессивно. Он заявил, что подожжет каждого, кто подойдет к нему.

В итоге мужчина стрелял в судебных приставов. В пресс-службе УМВД по ЯНАО подтвердили факт стрельбы. Затем мужчина поджог автомобиль. Спасатели не могли приступить к ликвидации огня, потому что жилец открывал по ним огонь. 62-летний пенсионер угрожает, что это не единенный пожар, который он планирует устроить. Сотрудники продолжают работу на месте, чтобы можно было обезоружить мужчину.

Ранее беглая осужденная в ХМАО попала в ДТП и открыла огонь по водителю из второго автомобиля. Потом она закрылась в салоне и не подпускала к себе сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел в Нижневартовске.