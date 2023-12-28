В зону СВО по поручению Трутнева передали вооружение отечественного производства

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал распоряжение передать в зону СВО военным, мобилизованным и добровольческим отрядам новую партию вооружения, транспорта и обмундирования. Поручение выполнено, сообщает агентство «РИА Новости» .

Некоторая продукция, которую отправили в зону СВО, была изготовлена на ТОР «Патриотическая» - сеть предприятий, расположенных на Дальнем Востоке России. Якутское предприятие ООО «ЯКТ-СОКОЛ» изготовило автомобильную технику, которая легко продвигается по любой местности и при сложных погодных условиях.

«Для поддержки всей работы создана такая оболочка, как ТОР "Патриотическая". Благодаря этой форме поддержки на Дальнем Востоке развернуты предприятия по выпуску квадроциклов, багги, БПЛА, медицинских препаратов, других средств и оборудования, необходимых на передовой. Продукцию этих предприятий мы привозим с собой на фронт и получаем обратную связь от ребят, которую передаем производителям», – цитирует пресс-служба Трутнева.

На предприятии в Биробиджане в большом количестве выпустили кровоостанавливающие жгуты. Кроме этого, в зону СВО передали лекарства.

Также были доставлены снайперские комплексы, изготовленные по аналогу некоторых иностранных моделей. В военные части доставили бронежилеты, приборы ночного видения, снаряжения, тепловизионные прицелы.

Бойцы отчитались, что при помощи полученных снегоболотоходов оперативно вывезли раненых товарищей.

«Наша важнейшая задача - победа в специальной военной операции. Бойцов надо оснащать самым современным вооружением, техникой, оборудованием. Для этого нам надо расширять производство, внедрять новые технологии и разработки, увеличивать степень локализации критически значимой продукции», – цитирует пресс-служба Трутнева.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил украинские города, которые считает исконно русскими и временно оккупированными.