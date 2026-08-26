₽150 тыс. за вахту и бонусы: кто в Подмосковье зарабатывает больше всех и почему работодатели дерутся за кадры?

Строительная отрасль Московской области вырвалась в абсолютные лидеры по уровню зарплатных предложений в производственном секторе. По итогам первого полугодия 2026 года работодатели готовы платить новым сотрудникам в этой сфере в среднем ₽149 972 в месяц. Такую информацию REGIONS предоставил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Согласно данным аналитиков платформы, промышленность остается главной движущей силой регионального рынка труда. В тройку самых высокооплачиваемых направлений вошли: строительство промышленных и инфраструктурных объектов с показателем ₽149 972, металлургическая промышленность — ₽130 857 и лесная с деревообрабатывающей — ₽106 973. Эти цифры рассчитаны для специалистов с опытом от одного до трех лет на основе заявленных работодателями зарплатных вилок.

Как пояснил Роман Губанов, на высокий уровень доходов в некоторых производственных сегментах серьезно влияет вахтовый формат занятости. Такая схема работы традиционно сопровождается повышенными ставками, а итоговая сумма может еще вырасти за счет премиальных выплат и бонусов. При этом рост зарплатных предложений, по словам эксперта, напрямую отражает кадровый голод на рынке: предприятиям требуются специалисты, способные обеспечивать бесперебойную работу производства.

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировало транспортное машиностроение — здесь средние предлагаемые оклады подскочили на 64% по сравнению с прошлым годом. Строительство промышленных объектов прибавило 22%, а производство оборудования и станков — 19%. Предприятия Подмосковья продолжают модернизацию мощностей и запуск новых проектов, и в условиях острой конкуренции за квалифицированные кадры работодатели вынуждены предлагать соискателям все более привлекательные условия.

«Промышленность остается одним из ключевых драйверов рынка труда, а рост зарплатных предложений отражает высокий спрос на специалистов, которые обеспечивают непрерывность производственных процессов. По итогам первого полугодия 2026 года наиболее заметно средние предлагаемые зарплаты выросли в транспортном машиностроении — на 64% год к году», — заключил Роман Губанов.

Ранее эксперт рассказал, как самостоятельно проверить ремонт.