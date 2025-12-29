«Важны не отчеты на бумаге»: в Кузбассе ввели режим интенсивной работы

Власти Кузбасса взяли под особый контроль проведение новогодних праздников. Как заявил губернатор Илья Середюк на правительственном совещании, все службы региона переходят на усиленный режим работы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам губернатора, главная задача — не только организовать торжества, но и гарантировать безопасность и порядок в каждом дворе и на каждой улице. Основное внимание будет сосредоточено на потенциально опасных участках: крышах домов, с которых могут обрушиться снежные наносы и сосульки, а также на дорогах, которые планируется оперативно очищать от снега. Власти ожидают, что из-за аномально теплой погоды жители массово выйдут на улицы, поэтому особый надзор будет установлен за всеми общественными пространствами, площадями и детскими площадками.

«Важны не отчеты на бумаге, а реальный контроль ситуации в муниципалитете», — предупредил глава Кузбасса.

Губернатор дал четкое указание решать любые возникающие проблемы мгновенно, без бюрократических проволочек. Для этого во всех муниципалитетах назначены специальные дежурные, которые обязаны лично докладывать Середюку о каждом инциденте, минуя длительные процедуры согласования.

