Не только нарушение тишины: за что можно получить штраф в Новый год

Новый год — не только время чудес, но и период, когда увеличивается число административных нарушений. За что в новогодние праздники можно получить штраф, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.
По словам эксперта, согласно статистике, в «топ» новогодних хулиганств входит в первую очередь распитие спиртных напитков в общественных местах.
«Это также может быть нецензурная брань, ругань, сопряженные с нарушением общественного порядка. Еще одним популярным хулиганством является нарушение закона тишины», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, получить административный штраф можно за запуск петард и фейерверков в неподходящее время или же в неположенных местах. Размеры штрафов за все перечисленные нарушения, по словам юриста, достигает до 3 тыс. рублей.
«И, наверное, также сюда можно отнести повышение роста случаев выявления управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или с остаточным явлением. Вождение в нетрезвом виде влечет за собой лишение прав до 2 лет и штраф в размере 45 тыс. рублей», — заключил Капштык.
