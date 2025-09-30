«Ведьма» Алена Полынь в зале суда признала вину и раскаялась

Руководительница оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова, также известная как Алена Полынь, в зале суда признала вину, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, судебное заседание проходит во вторник, 30 сентября, в Ивантеевском городском суде. Алена Полынь раскаялась. Слово дали не только подсудимой. Так, свидетель из издательства «Велигор» рассказал о сотрудничестве с женщиной. «Велигор» издавал книгу, но с 2022 года партнерство было прекращено. По словам свидетеля, Алена Полынь запрещала редактировать тексты.

По данным издания, именно книга женщины и стала поводом для судебных разбирательств. Обвиняемая написала книгу «Мое имя Полынь». Издательство выпустило произведение тиражом около 200 экземпляров. Книги были доступны для приобретения на маркетплейсе. Сотрудники правоохранительных органов отправили произведение на экспертизу.

По версии следствия, текст книги провоцирует межрелигиозную рознь, содержит оскорбления представителей традиционных конфессий и публичные призывы к насилию и запугивание в их адрес.

