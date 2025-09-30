Бежал на СВО от тюрьмы: что грозит экс-замгубернатора Кубани Власову за мошенничество

Бывшего исполняющего обязанности главы Краснодарского края Александра Власова задержали по подозрению в хищении гуманитарной помощи для спецоперации на Украине. Адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что грозит экс-чиновнику.

29 сентября Власов заявил о своей отставке, пояснив, что уходит для участия в СВО в составе добровольческого отряда «Кубань». Будучи атаманом Кубанского казачьего общества и ветераном боевых действий, он подчеркнул, что для него «великая честь — служить своей Родине и быть ее достойным сыном». На следующий день в Краснодаре Власов был задержан. По данным источника «Коммерсантъ» в правоохранительных органах, экс-чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями в коммерческой структуре (часть 2 статья 201 УК РФ). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

По словам адвоката Калинова, даже скорый уход на СВО не изменит ситуацию в текущих обстоятельствах.

«Он ушел на спецоперацию до его возбуждения дела. Ответственности ему не избежать. Я предполагаю, ему до 10 лет тюрьмы минимум грозит за хищение. Если он договорится со следствием и уйдет после на спецоперацию, тогда прекратят в отношении него уголовное дело. Но сейчас его выдернут с зоны СВО и будут допрашивать», — заключил Калинов.

