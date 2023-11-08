«Вера в сердцах, душах и умах»: россияне обеспокоены появлением молельных комнат мусульман

В подмосковных Котельниках мусульмане обустроили молельную комнату в здании 17-этажного жилого дома. Местные жители не довольны тем, что около сотни мигрантов собираются вместе и молятся. Люди записали обращение к президенту. Эксперты разбирались, имеют ли право мусульмане открывать молельные комнаты и дома.

Сотрудники правоохранительных органов устроили рейд. Выяснилось, что по документам в помещении в Котельниках, где мусульмане молятся, находится культурный центр. Жители обратились в редакцию «НИ».

«Согласитесь, что есть разница, когда дети посещают кружки в некоем культурном центре и когда мужчины из Средней Азии большими количествами ходят туда-сюда по району, по жилому дому… Как-то мало приятного… У нас здесь и дамы ходят в никабах, которые запрещены в Чечне и в мусульманских странах», — в редакцию «НИ» обратились местные жители подмосковным Котельников с просьбой устранить молельный дом в их районе

Выяснилось, что мусульманские молельные комнаты открываются по всей территории России в самых разных местах, например, возле АЗС, сообщает newizv.ru. Читатели считают, что люди собираются не только для молитв.

«Покажите, где у мусульман столько церквей, храмов построено православных? Вера в сердцах, душах и умах. Для веры не нужны стены. Водитель позволяет себе оставить рейсовый автобус и выйти молиться, — пишет в редакцию Андрей К. — Это что за вера такая! Бог един, не надо прикрываться им для оправдания своего поведения».

Член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что подобные комнаты создают угрозу для безопасности РФ. Он призывает правительство проверить организации на предмет экстремизма и содействовать закрытию всех молельных комнат.

«Все эти подпольные мечети, которые появляются в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Новосибирске заявлены как культурные центры, хотя не имеют к этому никакого отношения. Там массово собираются мусульмане не потому, что им негде молиться. Там собираются люди с радикальными, подчас экстремистскими взглядами, в том числе и талибы* (признаны экстремистской организацией). Наши российские татары и башкиры говорят, что даже им там делают замечания мусульмане с радикальными взглядами. Чем все это может закончиться — не понятно», — заявил «НИ» Кирилл Кабанов.

Доктор исторических наук, историк церкви Сергей Бычков придерживается другой точки зрения. Не стоит запрещать мусульманам молиться, ведь этим они никак не нарушают закон РФ. Не надо разжигать ненависть, надо просто строить больше мечетей в РФ.

«В Москве 15 миллионов жителей и всего 4 мечети, — говорит доктор исторических наук, историк церкви Сергей Бычков. — Есть знаменитая мечеть на проспекте Мира. Еще — на Новокузнецкой человек на 60, на Поклонной горе человек на 15 и в Отрадном. Когда празднуют мусульманские религиозные праздники, проспект Мира встает из-за числа верующих мусульман. И не все из них радикалы, достаточно сказать, что в Москве живут 400 тысяч коренных татар, весьма лояльных к власти. Если запрещать и не пущать, можно просто разжечь ненависть, не более того».

Генерал-майор МВД Мансур Юсупов также призывает стоить больше мечетей, но следить за их работой: можно даже поставить прослушку. Важно следить, кто именно приходит молиться, чтобы не допустить сговора или организации террористических актов.

«Муфтии должны сотрудничать с компетентными органами и докладывать о ситуации, если начнутся беспорядки. Молельные дома и квартиры скрыты от контроля и там действительно может произойти все, что угодно, какие хотите настроения. А в мечетях все будет легально и контролируемо», - рассказал генерал-майор МВД, кандидат юридических наук Мансур Юсупов

В СПЧ намерены подготовить обращение в правоохранительные органы с целью проведения проверок в молельных комнатах и домах, расположенных в России.

Эксперты призывают жестко реагировать на любые правонарушения со стороны мигрантов. Тема стала особенно актуальной в последнее время. Есть проблемы и другого формата. Правительство считает, что иностранные жители, которые получили гражданство РФ, должны становиться на воинский учет. Их могут мобилизовать и отправить на СВО, как и других граждан России. В городах периодически проводят рейды в общественных местах с целью отправки таких людей в военкоматы.