Вернуть вкус детства: шеф-повар из Подмосковья назвал самый дорогой новогодний салат

В преддверии новогодних праздников жители Наро-Фоминска начинают планировать не только праздничное меню, но и расходы. Чтобы помочь с расчетами, шеф-повар одного из местных ресторанов Евгений Антохин провел анализ стоимости приготовления традиционных праздничных салатов для семьи из четырех человек на 2025 год, сообщил REGIONS.

Самым затратным блюдом остается оливье. По подсчетам Антохина, его приготовление в классическом варианте обойдется в сумму от 600 до 650 руб. Шеф пояснил: несмотря на возможность использовать более бюджетные аналоги ингредиентов, многие хозяйки предпочитают покупать продукты, ассоциирующиеся с аутентичным вкусом из детства, что и формирует итоговую цену.

«Качественная вареная колбаса, которую традиционно используют в "Оливье", стоит от 450 до 600 руб. за килограмм. На салат требуется 300-400 граммов, что уже составляет значительную часть бюджета. Во-вторых, маринованные огурцы и зеленый горошек хорошего качества также относятся к премиальным ингредиентам. И наконец, расход майонеза в этом салате максимальный среди всех классических вариантов», — объяснил Евгений Антохин.

В качестве экономичной, но не менее традиционной альтернативы эксперт рекомендует обратить внимание на два других популярных салата. «Мимоза» и «Селедка под шубой», по его расчетам, обойдутся в сумму около 300-350 руб., что почти в два раза дешевле лидера. Самой доступной классикой в этом году повар назвал «Столичный» салат.

«Экономия достигается за счет более доступной белковой основы. В «Мимозе» это рыбные консервы, стоимость которых начинается от 120 руб. за банку. В "Селедке под шубой" используется соленая сельдь — одна из самых демократичных рыб. При этом оба салата остаются сытными, праздничными и любимыми многими поколениями», — поясняет Антохин.

