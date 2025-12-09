Пиршество для гурманов: необычный салат со свеклой на Новый год, который однозначно удивит гостей

В преддверии новогодних праздников хозяйки активно ищут альтернативные рецепты салатов, чтобы разнообразить праздничный стол и отойти от традиционных блюд. Рецепт необычного салата, который однозначно удивит гостей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Этот салат — настоящее пиршество для гурманов, ценящих сочетание сладости, пикантности и нежной текстуры. Ингредиенты: свекла отварная — 2 штуки, морковь отварная — 2 штуки, изюм — 50 граммов, чернослив — 50 граммов, грецкий орех — 50 граммов, чеснок — 3-4 зубчика, сыр полутвердый — 150 граммов, а также майонез — 100 граммов.

Нижним слоем необходимо выложить отварную тертую морковь и мягкий изюм, заранее замоченный в кипятке. Равномерно распределите смесь моркови с изюмом по дну салатника. Сверху все нужно смазать майонезом. Средний слой — тертый сыр, чеснок и майонез. А верхним слоем выкладывается смесь из свеклы и грецкого ореха.

Ореховая нотка — обязательный элемент этого салата. Грецкие орехи, слегка поджаренные на сухой сковороде, чтобы раскрыть свой аромат, добавляют хрустящую текстуру и легкую горчинку, которая идеально контрастирует со сладостью фруктов и овощей. Орехи нужно измельчить и смешать с тертой отварной свеклой. Изюм и чернослив, предварительно замоченные в теплой воде, чтобы стать мягкими и сочными, добавляют сладости и приятной жевательной текстуры, а пикантность и остроту салату придает чеснок.

Салату нужно дать настояться в холодильнике несколько часов, чтобы все вкусы соединились и образовали единую гармонию. Перед подачей можно украсить блюдо зеленью и грецкими орехами.

