Весна в феврале или снова морозы: каким будет климатический сценарий для Москвы по прогнозу метеорологов

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости о погоде в феврале и поделилась прогнозами, какая весна ждет жителей и гостей Москвы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в столичном регионе ожидается аномально теплый февраль. Эксперт Макарова пояснила, что температурный режим предстоящих месяцев на европейской территории страны ожидается существенно выше средних многолетних значений.

«Зима далее будет теплой, и это значит, что весна наступит раньше... Температура февраля и марта на Европейской России предполагается выше нормы», — сказала Макарова.

Эта тенденция, по мнению специалиста, напрямую повлияет на календарь сезонов и приведет к более раннему, чем обычно, наступлению весны в Москве. Климатический переход начнется традиционно с юго-западных областей Европейской части России, после чего волна потепления будет постепенно распространяться в сторону северо-востока, сдвигая фенологические сроки на все большей территории.

