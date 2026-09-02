Губерниев прокомментировал затянувшуюся серию без побед у «Локомотива»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «Матч ТВ» положение дел в футбольном «Локомотиве». Железнодорожники в девяти матчах сезона не одержали ни одной победы.

Накануне в матче Кубка России «Локомотив» уступил «Акрону». Основное время матча завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти точнее был тольяттинский клуб — 5:4.

«Ну что ж… Пике продолжается. И как из этого плоского штопора команда будет выходить — пока непонятно. Мне остается только терпения пожелать Галактионову и футболистам», — сказал Губерниев.

«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, набрав три очка в шести матчах. После первого круга в группе D Пути РПЛ Кубка России железнодорожники находятся на последнем месте с двумя очками.

Ранее стало известно, что руководство «Локомотива» дало добро на два трансфера, а также разрешило приобрести еще одного легионера.