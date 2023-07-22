«Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий», - уверен Ростислав Журавлев

В США уверяли, что ВСУ не будут использовать кассетные боеприпасы против мирного населения, но этого не происходит. Именно Америка передала запрещенное международной конвенцией вооружение Киеву, поэтому в Белом доме в первую очередь несут ответственность за гибель журналиста и ранение его коллег из «Известий» и «РИА Новостей».

«Все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью», - отметил Ростислав Журавлев

Равную ответственность несет и Украина. В Киеве не раз заявляли, что будут применять кассетные боеприпасы исключительно на поле боя, а мирные жители и гражданские объекты страдать не будут. В итоге все сделанные заявления в очередной раз оказались обманом.