Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выступил на открытии IX Парламентского форума объединения в Йоханнесбурге, пишет агентство « РИА Новости ».

«Сегодня уже очевидно, что БРИКС с его широкой географией государств-участников и приглашенных друзей позволяет сбалансировать и гармонизировать мировую систему, которая долгие годы страдала от притязаний Запада на гегемонию», - заявил сенатор

Константин Косачев заявил, что мировая система страдала из-за стремления Запада гегемонизировать внешнюю структуру и парадигму отношений между странами. Теперь же широкая география БРИКСа позволяет изменить сложившуюся ситуацию. Приглашение новых стран в БРИКС – важный этап для мирового сообщества.

Авторитет БРИКС существенно укрепляется с каждым новым принятым участником. Выработка глобальных решений влияет на переформатирование отношений между странами мира.

Политик проинформировал, что 28 сентября планируется подписание Меморандума о взаимопонимании о парламентском форуме БРИКС. По итогу мероприятия ожидается оглашение совместной декларации.

Огромное влияние на развитие альянса оказывают парламентарии, которые могут помогать в реализации поставленных политических и экономических задач.

«Есть здесь и наша самостоятельная роль как законодателей. Надеюсь, повышению эффективности БРИКС будет способствовать формализация парламентской составляющей объединения», - отметил политик

Ранее эксперт Марина Силкина эксклюзивно для интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказала мнение, что произойдет со структурой ОДКБ на фоне армянско-азербайджанского конфликта.