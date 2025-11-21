«Вязаный храм» в Мытищах: как нейросеть помогла создать самую теплую видеооткрытку

Мытищинский храм Николая Чудотворца в микрорайоне Дружба творчески откликнулся на популярный в соцсетях флешмоб с вязаными декорациями, сообщил REGIONS.

По информации издания, с помощью технологий искусственного интеллекта был создан трогательный видеообраз церкви — на протяжении минуты на экране можно наблюдать уютное здание из пряжи, окруженное заснеженным лесом.

По данным издания, в этом необычном ролике нейросеть до мелочей воспроизвела не только внешний облик храма, но и его внутреннее убранство: деревянный иконостас с ликами святых, резные оклады икон, а также вышитый нитками образ Николая Чудотворца над входом.

По информации издания, церковь известна своей душевной атмосферой — сюда приходят целыми семьями, дети резвятся на площадке, а взрослые ставят свечи. Недавно здесь тепло отметили 103-летие старейшей прихожанки Надежды Наумовны Голдиной. Завершает ролик мелодичный колокольный звон.

«Особенно реалистичным и добрым получился образ настоятеля храма, протоиерея Георгия Болгарского. Он и в действительности такой: всегда готов поддержать и вдохновить каждого из прихожан. Его глаза, добрые и лучезарные, смотрят в глубину души человека и затрагивают что-то такое, что описать словами невозможно», — отметил житель Мытищ Андрей А.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев раскрыл планы по расширению ИИ-проектов в Московской области.