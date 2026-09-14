Тревога из-за ленты в соцсетях: топ-6 практик от нейропсихолога, которые помогут вернуть себе жизнь

Просматривая ленту соцсетей, многие ловят себя на неприятном чувстве: становится тревожно и пусто. Вокруг все активные, стройные, красивые и успешные, каждую неделю куда-то улетают. Кажется, что пока ты смотришь сериал, другие покоряют мир, рожают детей и получают предложения о работе мечты. У этого состояния есть имя — FOMO, или синдром упущенной возможности. О том, почему алгоритмы соцсетей часто только усиливают его и как вернуть себе ощущение полноценной жизни, Здоровью Mail рассказала нейропсихолог Екатерина Касс.

Почему сравнение с другими становится источником тревоги

По информации эксперта, цифровые технологии подарили обществу не только безграничный доступ к информации, но и новую форму тревоги — FOMO (fear of missing out), или синдром упущенной возможности. Это навязчивое ощущение, будто другие живут более насыщенной, яркой и успешной жизнью, а ты тем временем безвозвратно что-то пропускаешь. Явление становится все более распространенным и может серьезно влиять на психологическое состояние, особенно у тревожных людей.

В соцсетях пользователи часто видят яркие и тщательно отобранные моменты чужой жизни, которые кажутся идеальными. На их фоне собственная повседневность с ее рутиной и заботами может казаться серой и унылой. Соцсети демонстрируют результат, а не процесс. За красивой фотографией с отдыха могут скрываться часы работы, долги или ссоры, которые остаются за кадром. Люди часто сравнивают свои «закулисные» будни с чужой «сценой», и это сравнение всегда не в их пользу, отметила эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Как перестать тревожиться и начать жить: анти-FOMO практики

По мнению эксперта, с синдромом упущенной возможности можно и нужно работать. Специалист рассказала о нескольких способах:

Осознанность и психотерапия. Терапия помогает отделить свои истинные цели и ценности от навязанных — и сосредоточиться на них.

Диджитал-гигиена. Пересмотрите свою ленту в соцсетях и без сожаления отпишитесь от аккаунтов, которые вызывают тревогу, чувство неполноценности или зависть. Окружите себя теми, кто вдохновляет и заряжает позитивом.

Фокус на своей жизни. Перенаправьте внимание с чужой жизни на свою. Сконцентрируйтесь на том, что приносит настоящее удовольствие здесь и сейчас.

Цифровой детокс. Регулярно устраивайте перерывы от соцсетей. Это помогает «перезагрузиться» и снижает потребность в постоянном сравнении.

Вернитесь в офлайн. Вместо того чтобы выкладывать фото в Сеть, заведите бумажный дневник или альбом с распечатанными снимками. Это помогает сохранить фокус на самом событии и своих эмоциях, а не на количестве лайков.

Личное общение. Чаще встречайтесь с друзьями, отмечайте свои успехи и учитесь хвалить себя. Позвольте себе жить в собственном темпе.

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