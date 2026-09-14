В Подмосковье школьники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно пройти обучение в 15 техникумах

Школьники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно пройти обучение в 15 техникумах Подмосковья. Мера поддержки была введена в регионе в 2026 году, сообщает Московская областная дума.

Так, у ребят, которые не сдали или не прошли итоговую аттестацию после 9 класса, будет возможность бесплатно получить рабочую профессию на базе 15 государственных профессиональных образовательных организаций и параллельно подготовиться к пересдаче экзамена.

В числе учреждений — колледжи «Коломна», «Московия», «Подмосковье» и «Энергия»; Дмитровский, Луховицкий аграрно-промышленный, Одинцовский, Можайский, Чеховский, Шатурский энергетический техникумы; Красногорский, Сергиево-Посадский, Щелковский и Электростальский колледжи, а также МЦК — Техникум имени С. П. Королева. В них можно будет выучиться на слесаря, швею, парикмахера, маляра, пекаря, повара, сварщика и др.

Обучение будет проходить в очно-заочной форме в учебных группах от 10 человек. Занятия стартуют не позднее 30 октября. Продолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой, но не может превышать 8 месяцев.

«Ребята будут осваивать программу по гибкому графику, чтобы совмещать ее с подготовкой к пересдаче. По итогам курса они сдадут квалификационный экзамен. Успешно прошедшие получат свидетельство о профессии рабочего, а после пересдачи ГИА — и аттестат. Таким образом, на выходе у молодого человека будет и документ об образовании, и рабочая специальность», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность создания современных профессиональных колледжей в регионе.