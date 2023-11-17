Все чаще граждане РФ пытаются поджечь здания военкоматов. Удивительно для многих, что на преступления решаются пожилые люди. Уже установлено, что организаторами поджогов выступают украинские спецслужбы, которые манипулируют россиянами. Но почему же именно пенсионеры так легко соглашаются на условия неизвестных? На этот вопрос ответила гендиректор КГАНОУ «Психология» Ольга Олифер, сообщает newizv.ru.

Педагог-психолог объяснила, что человечество смогло выжить благодаря страху. Это чувство сподвигает нас совершать различные поступки, которые не всегда хорошие. У пожилых людей критическое мышление уже нарушено. Так о нас забоится природа. Человек находится уже на последнем этапе жизни. Если бы он постоянно думал, что скоро умрет, то просто сошел бы с ума. Именно поэтому пенсионеры всегда остаются для аферистов легкой мишенью. Но есть и другие важные проблемы социального характера.

Первая проблема - это одиночество пожилых людей. Человек может жить в полноценной семье, но на него перестают обращать внимания: не интересуются, как дела, не реагируют на просьбы или не замечают изменения настроения.

«Часто одинокими старики бывают и в семье, где от них отмахиваются. Дома они слышат «не мешай», «отстань», «не вмешивайся», а тут звонит кто-то с приятным голосом и рассказывает, что будет, если не совершить определенных действий», — объяснила главный внештатный педагог-психолог по Дальневосточному федеральному округу, гендиректор КГАНОУ «Психология» Ольга Ольга Олифер.

Вторая проблема - это политика государства. Если пенсионер не работает, то и не проходит медицинский обязательный осмотр. Правительству важно изменить существующие правила и мотивировать пожилых людей проходить обследования.

«У нас существует очень много тестов для детей: от нуля до трех лет, от трех до пяти, при приеме в школу и т. д. Однако у нас все еще мало знаний о том, как мы можем тестировать психологическое состояние наших пожилых родственников. И в этом большая психологическая проблема. Да, у нас есть геронтологическая психология, есть прекрасные геронтологи, но, очевидно, этого недостаточно. Нужно популяризировать. Население Земли стареет, и нам надо понимать, как с пожилыми взаимодействовать и — самое главное — замечать первые признаки. Например, деменцию или болезнь Альцгеймера невозможно откатить назад, но ее можно „заморозить“ на этапе обнаружения.» - рассказала эксперт

Психолог призвала россиян быть более внимательными к своим пожилым родственникам или знакомым. Достаточно уделять совсем немного времени и проблема поджогов или других махинаций для многих окажется неактуальной.