Вместе 60 лет: В Книге почетных юбиляров семейной жизни Саяногорска появилась новая запись

Много лет назад для Леонида и Эммы Дерюгиных звучал марш Мендельсона. В нынешнем году семья празднует 60 лет совместной жизни - бриллиантовую свадьбу, сообщает newkhakasiya.online . Супружеская пара снова прониклась свадебным маршем.

В праздничный день семью поздравили не только дети, внуки и друзья, но и сотрудники администрации Саяногорска и отдела ЗАГСа. Им желали здоровья и благополучия. В Книгу почетных юбиляров семейной жизни внесли данные о супружеской паре.

Пара переехала в Хакасию в 1967 году. Вместе они преодолели много трудностей.

Эмма Вячеславовна в молодости была спортсменкой. Гимнастика и стрельба из пистолета - далеко не все увлечения женщины. За доблестную работу Эмма получила звание лучшего сотрудника ИТР по КрасноярскГЭСстрою.

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Леонид Михайлович принимал активное участие в строительстве ГЭС и АЭС, расположенные в регионе. Неоднократно был награжден различными орденами.

Ранее астролог Мария Кучма рассказала, в какие дни не стоит расписываться в ЗАГСе в 2024 году, чтобы не подвергать свой брак быстрому расставанию или несчастливой жизни.