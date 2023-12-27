Астролог Кучма назвала дни в 2024 году, когда запрещено выходить замуж

Астролог Мария Кучма рассказала, в какие дни не стоит выходить замуж, чтобы не допустить скорого развода или несчастливой семейной жизни, сообщает tagilcity.ru .

В 2024 году два раза будет открываться коридор затмений. В этот период не стоит праздновать свадьбу. Случится это весной (с 25 марта по 8 апреля) и осенью (с 18 сентября по 2 октября). Астролог рекомендует в это время также стараться избегать конфликтов, не переезжать и не увольняться с работы.

Фото: [ Pxhere.com ]

Ретроградный Меркурий также не принесет влюбленным счастья. Он будет господствовать три раза в год: весной (с 1 по 27 апреля), летом (с 4 по 30 августа) и с конца осени и до начала зимы (с 25 ноября по 16 декабря).

Рекомендовано также отказаться от важных деловых переговоров, не увольняться с работы и не заключать контракты.

Фото: [ Pxhere.com ]

Статический период Урана также неблагоприятен для создания новой ячейки общества. В 2024 году он выпадет на 1 и 2 сентября.

«В этот период очень часто рушатся все планы, все идет не так, как должно было, может быть желание выделиться любой ценой. Мы можем игнорировать здравый смысл, общественный нормы. Очень часты поломки электроники», — рассказала TagilCity.ru Мария Кучма.

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