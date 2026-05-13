Вместо грусти — веселье: майский снег в Кузбассе превратил жителей в скульпторов

Середина мая в Кузбассе в этом году преподносит сюрпризы, к которым местные жители Кузбасса начали привыкать с иронией. Вместо традиционных прогулок по распускающейся зелени регион вновь оказался во власти зимы — на улицы вернулся снег, и люди незамедлительно воспользовались шансом вспомнить традиционные холодные развлечения, сообщил VSE42.RU .

В соцсетях местные жители региона рассказали, что на улицах появились традиционные для российской зимы персонажи — снеговики. Как уточняется в публикации, этих «зимних гостей» слепили из осадков, выпавших в разгар календарной весны. На фотографиях, распространившихся в Сети, видно, что местные жители отнеслись к процессу с юмором, несмотря на явный дискомфорт от холода.

«Пока люди в Ленинске-Кузнецком и Полысаево замерзают в своих квартирах, местные жители лепят майских снеговиков», – отметил автор поста.

По информации издания, синоптики предупреждали о надвигающемся ухудшении климатической обстановки. Специалисты не исключают, что по территории Кузбасса могут ударить почти зимние морозы. Жители областного центра региона уже испытывают серьезные неудобства — в квартирах стало холодно.

