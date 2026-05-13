Ученые назвали ежедневную норму шагов для удержания веса после похудения

Сотрудники Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO) обнародовали итоги крупного метаанализа, вошедшего в программу предстоящего Европейского конгресса по ожирению, который пройдёт в Стамбуле. Исследователи изучили 18 рандомизированных испытаний, отобрав для финальной выборки 14 работ с участием почти 3800 взрослых людей, чей средний индекс массы тела приближался к 31.

Как пояснил профессор Марван Эль Гоч (требуется проверка статуса в реестрах РФ), главная сложность в борьбе с ожирением состоит не во временном уменьшении веса, а в долгосрочном закреплении достигнутого. Согласно статистике, около 80% похудевших в течение последующих трёх-пяти лет частично либо полностью набирают сброшенные килограммы.

Участников поделили на два коллектива. Первый придерживался диеты, повысил физическую нагрузку и отслеживал количество шагов. Вторая группа либо просто ограничивала себя в питании, либо не получала никакого лечения. На старте эксперимента добровольцы делали приблизительно 7,2 тысячи шагов за день. В активной фазе основной коллектив увеличил этот показатель до 8454 шагов, сбросив в среднем 4,4% массы тела. После завершения этапа похудения испытуемые сохраняли дневную активность примерно на уровне 8241 шага. Им удалось удержать бо́льшую часть результата — около трёх килограммов.

Дополнительный анализ подтвердил: именно устойчиво высокая пешая активность напрямую связана с меньшим риском обратного набора веса. При этом простое увеличение шагов практически не влияет на скорость похудения в начале, поскольку главную роль на старте играет именно урезание калорий. Авторы работы подчёркивают: 8500 шагов в день — это универсальный и бесплатный способ профилактики, который не требует специальной подготовки и доступен любому человеку.

