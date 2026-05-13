В Раменском молодая семья возвела дом по госпрограмме

Молодая семья в Раменском возвела новый дом по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище» , начальник караула пожарно-спасательной части № 45 Александр Чащинов вместе с женой и двумя дочками готовятся к переезду. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Благодарен сотрудникам администрации Раменского округа, нам все объяснили, рассказали и помогли собрать нужные документы. Главные условия участия — это возраст обоих супругов до 35 лет, проживание на территории Подмосковья и подтверждение нуждаемости в улучшении жилищных условий», — рассказал Александр Чащинов.

Через год после обращения в отдел жилищной политики глава округа Эдуард Малышев передал семье сертификат на получение социальной выплаты. Теперь она ведет последние подготовительные работы по обустройству дома.

В ведомстве напомнили, что с 2021 года жилищные условия в Подмосковье улучшили более 1,3 тыс. семей, в том числе 400 многодетных и 23 семьи участников специальной военной операции.

