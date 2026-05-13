Спасение обернулось дебошем: пьяный россиянин разгромил карету скорой

В Новокузнецке местный житель устроил дебош в карете скорой помощи, пока медики пытались оказать ему помощь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщает управление Росгвардии по Кемеровской области, прохожие обнаружили мужчину, спавшего прямо во дворе, и передали его прибывшим врачам. Однако пациент внезапно пришел в сознание и вместо благодарности решил отблагодарить своих спасителей дракой.

26-летний парень, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал крушить медицинское оборудование внутри автомобиля и бросаться на фельдшеров. Испуганный персонал, по информации ведомства, экстренно нажал тревожную кнопку.

На сигнал незамедлительно прибыли росгвардейцы. Они ворвались в машину скорой помощи и обездвижили кузбассовца. Вместо больничной палаты дебошира доставили в отдел полиции. Теперь, после того как он протрезвеет, мужчине придется отвечать за попытку нападения на людей, которые пытались спасти ему жизнь.

